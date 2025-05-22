Ситуация, сложившаяся в российской экономике, сегодня такова, что рутинная девальвация рубля уже не способна решить все накопившиеся проблемы.

Об этом заявил известный российский экономист, банкир, член совета директоров Сбербанка, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, нынешний крепкий курс рубля является важным дезинфляционным фактором. Согласно официальной риторике Центрального банка страны, как отметил эксперт, руководство ведомства стремится избавиться от избыточно высокой инфляции.

В этой связи, как объяснил финансист, в связи с тем, что Россия имеет внушительный импорт, крепкий рубль позволяет сдерживать рост продукции иностранного производства, ввозимой в стране и попадающей на полки отечественных магазинов.

Цена импорта в рублях сегодня ниже, чем в конце прошлого года. Если сегодня российские власти начнут девальвировать рубль, а это можно сделать только с помощью его эмиссии, это будет противоречить политике в отношении ключевой ставки, заметил эксперт.

«Сегодня ЦБ может девальвировать рубль фактически всего одним образом — скупкой экспортной выручки. Для этого придётся печатать рубли, а это сразу же простимулирует инфляцию, что идёт в разрез денежно-кредитной политики регулятора», — заявил Вьюгин.

В случае запуска «печатного станка» для осуществления девальвации рубля, как отметил специалист, руководство ведомства может загнать себя в ситуацию, когда ему придётся повышать ключевую ставку ещё выше, а это не входит в его планы.