Одна страна приобрела у России алюминия на рекордную сумму

В апреле Китай закупил у России алюминий на рекордную сумму — 612,1 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.

В середине весны объем поставок увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате доля российских компаний в общем объеме импорта Китая за год выросла почти в два раза — до 39,5% с 22,7% в апреле прошлого года.

Также значительный объем поставок в Китай осуществляли компании из Таиланда. Они увеличили продажи на 9%, достигнув 160 миллионов долларов. В то же время другие крупные экспортеры снизили объем поставок. Так, Малайзия сократила продажи на 7%, до 137,2 миллиона долларов. Япония уменьшила объем поставок на 9%, до 102 миллионов долларов. Южная Корея сократила поставки на 3%, до 74 миллионов долларов.

За первые четыре месяца текущего года российские компании экспортировали в Китай алюминия на сумму 2,05 миллиарда долларов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, в целом за этот период импорт алюминия в страну увеличился на 1,7% по сравнению с прошлым годом и составил 5,6 миллиарда долларов.

В последние годы Россия активно перенаправляет экспорт алюминия в страны Азии. По данным агентства, помимо Китая, Южная Корея, которая является крупным импортером этого российского металла, в апреле также закупила его в рекордном объеме — на сумму 126,4 миллиона долларов.