Наступил «конец» доллара, за которым последует гиперинфляция. Так считает американский инвестор Роберт Кийосаки.

Он подчеркнул, что Федеральная резервная система провела аукцион по продаже государственных облигаций США.

«А что если вы устроили вечеринку, а никто не пришел? Именно это произошло вчера», — написал Кийосаки в Х.

Судьба рубля решится в ближайшие недели: что может случиться с валютой

В итоге, по данным инвестора, ФРС «тихо выкупила» облигации на 50 миллиардов долларов, используя свои же «фальшивые деньги».

«Вечеринка окончена. Началась гиперинфляция. Миллионы людей — молодых и пожилых — будут уничтожены финансово», — указал Кийосаки.

Он полагает, что золото вырастет до 25 000 долларов, серебро — до 70, биткойн — до 500 тысяч или до 1 миллиона долларов.

Старые доллары: почему их трудно обменять и где сделать это без комиссии