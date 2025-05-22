В России урежут расходы на производство самолетов

Lenta.ru

В рамках пересмотра параметров бюджета, связанного с предполагаемым сокращением доходов, правительство запланировало на четверть урезать расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов». Об этом со ссылкой на положительное заключение комитета по промышленности Госдумы на соответствующий законопроект пишет «Коммерсантъ».

В России урежут расходы на производство самолетов
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Из ранее запланированных 101,2 миллиарда рублей предполагается изъять 22,4 миллиарда. Эта сумма складывается из снижения расходов в рамках госпрограмм «Научно-технологическое развитие» (41,9 миллиарда рублей вместо 54,7 миллиарда) и «Развитие авиационной промышленности» (36,9 миллиарда рублей вместо 46,5 миллиарда).

Источник издания уточнил, что в основном планируется сократить субсидии лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на закупку воздушных судов у производителей, а также компенсации авиакомпаниям на обслуживание таких самолетов.

По его словам, решение связано со сдвигом планов по передачи новых бортов авиакомпаниям.

«Нет самолетов — нет потребности в компенсирующих субсидиях», — пояснил он.

В заключении комитета Госдумы признается, что сокращение расходов может повлечь за собой новый сдвиг сроков комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА). Вместе с тем депутаты отметили, что высокая ключевая ставка Центробанка также становится угрозой, поскольку самое серьезное влияние она оказывает на проекты с долгим сроком реализации или с длительным циклом производства, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции.

Другой источник сказал, что пересмотр субсидий выглядит логичным в связи с отсутствием самолетов, но для лизингодателей такое сокращение поддержки может оказать чувствительным.

В «Ростехе» и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) заверили, что сокращение бюджетной поддержки не окажет влияния на их планы. Однако главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов напоминает, что сокращение финансирования любых промышленных программ точно не приведет к их ускорению, хотя оценить влияние без более полных данных о состоянии процесса невозможно.

Гендиректор компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик, в свою очередь, считает, что падение расходов на программы не повлияет на сроки их исполнения. По его словам, главной сложностью остается незавершенность опытно-конструкторских работ, связанных с импортозамещением, а этот вопрос не решить одним только финансированием.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) взлетел в 3,33 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,95 миллиарда рублей. Компания является головной структурой для большинства производителей гражданских лайнеров, в том числе она отвечает за выпуск Superjet 100 (SJ-100), МС-21 и Ту-214.

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