Цены на лук и капусту в России резко выросли

Розничные цены на капусту и лук за год увеличились на 57–87 процентов на фоне сокращения запасов и неурожая 2024 года.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 12 мая средняя стоимость лука составила 72,3 рубля за килограмм, что на 87 процентов выше, чем годом ранее. Капуста подорожала до 75,2 рубля за килограмм, прибавив 57 процентов. При этом другие овощи подорожали не столь значительно: свекла — на 12 процентов, помидоры — на один процент, а морковь даже снизилась в цене.

Главной причиной резкого роста цен специалисты называют неудачный урожай. В текущем году объем сбора капусты сократился на 5,6 процента, а лука — на 0,7 процента. Кроме того, наблюдается снижение качества овощей. В Картофельном союзе отмечают, что негативную роль сыграла засуха в Волгоградской области, которая является одним из ключевых регионов для выращивания овощной продукции.

Ожидается, что стабилизировать ситуацию сможет увеличение объемов импорта овощей из Узбекистана, Ирана, Казахстана и Китая. Также планируется расширение посевных площадей в России, что должно повлиять на рост объемов производства.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в 2025 году емкость овощехранилищ в стране увеличена на 147 тысяч тонн. По прогнозам экспертов, с началом сбора нового урожая, который стартует в июле, темпы роста цен должны замедлиться, передает «Коммерсантъ».

Аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака ранее заявлял, что стоимость фруктов и ягод в российских магазинах увеличится из-за плохого урожая в Крыму. Так, в случае дефицита на отечественном рынке черешня и персики могут вырасти в цене на 30–50 процентов, рассказал преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.