Курс доллара завершает неделю новым падением

Российский рынок вновь под контролем «медведей».

Торги 23 мая на российских фондовых площадках начались в красной зоне.

«К 12:30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,56%, до 2776,3 пункта, РТС опустился на 0,56%, до 1096,95, индекс голубых фишек потерял 0,6%», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,12%, до 64,37 долларов за баррель. Цена на Urals падает на 1,66%, до $58,73, оставаясь ниже санкционного потолка. Дисконт российского экспортного сорта к эталонному увеличился до 8,76%.

«Пара USD/RUB на внебиржевых торгах опускается на 0,2%, до 79,51, EUR/RUB растет на 0,40%, до 90,22. Пара CNY/RUB на Мосбирже прибавляет 0,03%, торгуясь у 11. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 78–82, 88–92 и 10,8–11,5 соответственно», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что до конца третьего квартала сохраняется потенциал стабилизации курса доллара в районе 80−86 рублей.