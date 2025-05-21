Падение экономики: закрытие предприятий в Германии достигло максимума с 2011 года

Порядка 200 тысяч предприятий закрылись в Германии за минувший год. Данное значение стало максимальным с 2011 года, когда наблюдался финансовый кризис, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на релиз Центра исследований экономики Европы.

Уточняется, что больше всего под удар попали энергоемкие отрасли промышленности, химическая промышленность, фармацевтика, а также сектор высокотехнологичных услуг.

Экономика страны ухудшается из-за геополитической неопределенности», жесткой конкуренции, чрезмерной бюрократии и нехватки кадров, указали аналитики.

Ранее экономические эксперты решили понизить свой прогноз относительно роста экономики ФРГ до 0,0%, хотя еще осенью 2024 года рост ожидался на 0,4%.

По мнению экспертов, в 2025 году экономика Германии все еще находится в «ярко выраженной фазе слабости», но в 2026 году экономика может несколько восстановиться и показать рост в 1%.