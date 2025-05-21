В России назвали главную проблему освоения Арктики
Главной проблемой освоения Арктики для России является острая нехватка квалифицированных кадров. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.
Кадровый дефицит в этой отрасли к 2030, по оценке Минтруда, составит порядка 70 тысяч человек, отметил министр. Еще одним барьеров на пути развития Арктического региона является естественное сокращение трудоспособного населения в России, уточнил он.
Решить проблему нехватки кадров в этой отрасли, по мнению Решетникова, можно за счет федеральных программ повышения мобильности и производительности труда. Другими вариантами он назвал переквалификацию действующих работников в рамках нацпроекта «Кадры» и популяризацию вахтового режима работы среди граждан.
Ранее доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников заявил, что в совместном с Россией освоении Арктики заинтересованы Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. В дальнейшем к этому списку может присоединиться Южная Корея из-за сжиженного природного газа РФ. По словам эксперта, наиболее выгодно подобное сотрудничество для Китая, так как оно открывает новые возможности для Пекина в контексте развития Северного морского пути (СМП) — кратчайшего пути из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.