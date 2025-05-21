Убыток угольной отрасли РФ оказался огромным

По итогам первого квартала 2025 года суммарный убыток российской угольной отрасли превысил отметку в 70 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Дмитрий Исламов, его слова приводит ТАСС.

Кризис в отрасли усилился в начале этого года, отметил он. За первые четыре месяца положение дел многих представителей сектора ухудшилось.

«У нас есть данные за четыре месяца. Данные ухудшились, к сожалению», — посетовал Исламов.

Для сравнения, за весь 2024 год, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, совокупный убыток отрасли составил 112,6 миллиарда рублей.

Он добавил, что в настоящее время почти у каждой компании, задействованной в этой отрасли, есть собственный план противодействия кризисной ситуации за счет повышения эффективности. Ряд игроков напрямую обращаются в Минэнерго за помощью. Однако этого пока не достаточно, чтобы исправить общее негативное положение дел в отрасли, резюмировал замглавы ведомства.

Российские угольщики терпят убытки не первый год. После фактической потери ключевого для себя рынка сбыта (европейского) после начала боевых действий на Украине представители отрасли стали активно диверсифицировать географию поставок, разворачиваясь преимущественно в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако ни Китай, ни Индия, пока не могут компенсировать почти полную потерю европейских покупателей. Кроме того, проблем российским угольщикам добавляют подорожание логистики и усложнение международных расчетов за топливо из-за западных санкций.

Только за первые два месяца 2024 года почти каждая вторая угольная компания в России оказалась убыточной. Сальдо прибылей и убытков за 12 месяцев сократилось в пять раз в сравнении с тем же периодом 2023-го и в 10,3 раза — по отношению к январю-февралю 2022-го. Главной причиной подобной динамики стало заметное снижение мировых цен на уголь и недостаточные инфраструктурные возможности на Востоке РФ. Дополнительной проблемой для отрасли стала нехватка качественной иностранной техники и оборудования. На ситуацию также оказало негативное влияние возвращение курсовых экспортных пошлин.

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин одобрил предложенные правительством меры поддержки угольщиков. Речь, в частности, шла о предоставлении российским угольщикам скидок в размере 12,8 процента с 1 мая по 31 декабря 2025 года на перевозки угля по железной дороге в западные и южные порты и возобновлении действия понижающих коэффициентов к тарифам на перевозку. В качестве компенсации выпадающих доходов железнодорожников Новак предложил выделить РЖД субсидию из госказны. Ряду предприятий власти также пообещали предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.