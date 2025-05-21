Эксперт оценил перспективы создания особой экономической зоны в Курской области

Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером оценил планы по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в Курской области.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в целом поддержал идею распространить режим особой экономической зоны на всю территорию Курской области. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с руководителями муниципалитетов региона 20 мая.

Создание особых экономических зон становится актуальной политикой в России. И в Курской области это тоже может сработать весьма неплохо именно потому, что в целом экономическая стратегия теперь является протекционистской. То есть если создать ОЭЗ в Курской области предложили бы в 90-е годы, то там были бы казино и банки отмывочного типа. Все. А сейчас речь идет о том, что особая зона в этом регионе может дать, прежде всего, дополнительный приток капитала. Да там будут налоговые льготы, но вместе с тем там будет и достаточно высокая активность инвесторов по созданию новых производств, как следствие, и новых рабочих мест, предполагающих квалификацию работников, стабильные договора, хорошие социальные пакеты. Таким образом, это может дать дополнительный импульс к развитию региональной экономики. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Эксперт также высказался об опасениях, согласно которым при создании ОЭЗ в Курской области бизнес из других российских регионов будет перерегистрироваться в безопасных районах этого региона, чтобы пользоваться льготами.

«Создание такого рода районов действительно дает различным компания возможность переоформляться и уменьшать налоги. Поэтому, на мой взгляд, было бы разумно делать такие районы, прежде всего, производственными. То есть льготы необходимо давать не финансовым структурам и различным фирмам, а только тем, кто осуществляет прямые инвестиции в регион и создает там производство. Акцент должен быть сделан именно на этом. Ведь очень легко создать район, в котором фирмы будут уменьшать свою налоговую нагрузку и при этом не создавать новые рабочие места», - сказал он.

В первую очередь в Курской области необходимо развивать обрабатывающую промышленность, считает Колташов.

«Нам нужно произвести огромное количество продуктов по линии замещения импорта. В частности, необходимо развивать производство деталей для различных машин, в том числе для автомобилей. У нас в стране на ходу огромное количество автомобильной техники разных фирм, и это ставит вопрос о собственном производстве деталей. Да, в Россию завозят китайские аналоги, но очень важно, чтобы и мы двигались по этому пути. Кроме того, в Курской области можно было бы развивать химическую промышленность, сейчас она имеет большое значение», - отметил специалист.

Решения Владимира Путина после поездки в Курскую область будут оформлены правительством соответствующим образом и приняты к исполнению. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.