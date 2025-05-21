Поставки российской нефти в Индию продолжают расти

Импорт российской нефти в Индию в мае может достигнуть максимального за 10 месяцев уровня, при этом увеличивается закупка нефти через восточные порты, поскольку цепочки поставок восстанавливаются после масштабных санкций США. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Kpler, Южноазиатская страна закупила 1,98 млн баррелей в день у производителя ОПЕК+ с начала месяца, и львиная доля объемов приходится на марку Urals. Импорт продолжает расти после падения до 14-месячного минимума в феврале, когда санкции США нарушили торговлю российской нефтью.

С тех пор к торговле подключилось больше танкеров, не подпадающих под санкции, и индийские нефтепереработчики работают с торговцами, перевозчиками и другими посредниками, чтобы обеспечить продолжение поставок более дешевой российской нефти. В апреле Индия импортировала сорта Sokol из восточной части России впервые с октября, по данным Kpler.

Объем нефти из восточных портов, включая ESPO, в среднем составляет 225,000 баррелей в день в мае. Это примерно на 60% выше уровня апреля, если тренд сохранится до конца месяца, показывают данные Kpler. В настоящее время запланировано 10 грузов ESPO для загрузки в июне для Индии, что будет близко к рекордному уровню.