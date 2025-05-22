Представительство Китая при Европейской союзе (ЕС) подало жалобу из-за вошедших в 17-й пакет санкционных ограничений в отношении России мер, которые затронули китайские компании. Об этом в четверг, 22 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным журналистов, Пекин заявил о крайнем недовольстве насчет санкционной политики объединения и выступил решительно против подобных ограничительных мер, призвав Брюссель перестать использовать политику «двойных стандартов» в экономическом сотрудничестве с Москвой.

— Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, — говорится в материале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин также подчеркнул, что Пекин выразил протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатия объединения Кая Каллас до этого сообщила, что новый комплекс ограничительных мер против Москвы уже утвержден.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на призывы своего украинского коллеги Владимира Зеленского к ужесточению санкций в отношении России заявил, что решения по этому вопросу будет принимать исключительно он сам.