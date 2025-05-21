Премьер-министр Польши высказался о прекращении беспошлинного ввоза из Украины

Механизм беспошлинного ввоза товаров из Украины в Европейский союз перестанет действовать с 5 июня. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF24.

Туск указал на возвращение к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима. По его словам, власти будут защищать экономические интересы Польши, даже если они будут идти вразрез с интересами Украины.

«У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет мне, что я настроен против Украины, когда речь заходит об украинско-российской войне», — отметил Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что введение Европейским союзом механизма АТМ (автономных торговых мер) привело к тому, что граница между Польшей и Украиной стала более доступной для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, которая теперь может ввозиться без каких-либо ограничений. Это решение было принято правительством Матеуша Моравецкого.

Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией

В июне 2022 года, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Европейский союз запустил механизм автономных торговых мер (АТМ). В 2023 году действие этого механизма было продлено на год. В январе 2024 года Европейская комиссия предложила продлить работу АТМ, введя ограничения на импорт некоторых товаров. Это касается яиц, птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.