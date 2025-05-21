Судьба рубля решится в ближайшие недели: что может случиться с валютой

Следующие недели станут определяющими для российского рубля.

О том, что национальная валюта РФ подходит к моменту, решающему ею судьбу на ближайшую перспективу, в интервью РИА Новости заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, передает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, в настоящий момент сложилось достаточно много обстоятельств в пользу дальнейшего сохранения крепкого курса рубля, однако, оценка денежной единицы России сейчас крайне восприимчива к любым геополитическим изменениям.

В этой связи, как считает специалист, судьба рубля решится в ближайшие недели: она будет зависеть от вектора развития обстановки в геополитической сфере. При этом, как заметил аналитик, фундаментальные факторы окажутся вторичными.

Проще говоря, если переговоры РФ и США будут идти хорошо и с дипломатических полей будут приходить позитивные сигналы, то и оценка рубля будет оставаться в рамках нынешнего тренда на укрепление. Если же общение двух сверхдержав будет непродуктивным или зайдёт в тупик — у российской валюты начнутся серьёзные проблемы и её курс ждёт просадка.

Одновременно с этим, известный российский экономист Андрей Бархота ранее заявил о том, что власти РФ уже летом этого года могут решиться на экстраординарные меры в отношении рубля, а именно — они могут прибегнуть к его рукотворной девальвации.

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Если это произойдёт, то, как считает эксперт, чиновники будут добиваться того, чтобы курс национальной валюты РФ зафиксировался в коридоре от 85 до 95 рублей за доллар вне зависимости от рыночной конъюнктуры и геополитической ситуации.