Эксперты рассказали о последствиях 17-го пакета санкций ЕС

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», заявили, что новый пакет санкций ЕС дублирует и масштабирует ранее принятые санкции. По их мнению, эти меры не смогут серьезно ограничить поставки российской нефти.

ЕС 20 мая принял 17-й пакет санкций против России. В основном ограничения касаются «теневого флота», с помощью которого РФ продает нефть выше установленного западными странами ценового потолка. Вместе с Евросоюзом новые санкции ввела Британия.

По данным «Коммерсанта», примерно 50 из 189 нефтяных танкеров, попавших под санкции, уже находились под ограничениями в США. После 17-го пакета санкций общее число подсанкционных танкеров достигло 342-х. Газета отмечает, что дублированием также оказались меры против «Сургутнефтегаза», регистраторов и депозитариев.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что новые ограничения не окажут ощутимого влияния на работу флота, так как речь идет о региональных мерах - исполнение санкций обязательно только для европейских компаний. Суда, нарушающие ценовой потолок в 60 долларов за баррель, не могут страховаться в ЕС и пользоваться европейской инфраструктурой. Однако танкеры, перевозящие российскую нефть, перешли на обслуживание вне Европы и начали работать с российскими и азиатскими страховщиками.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин добавил, что нефтяной рынок может отреагировать на санкции временным расширением дисконта российской нефти к Brent, но всего лишь на несколько долларов за баррель. По его мнению, если такой разрыв произойдет, за три-четыре месяца он сократится (при условии, что не будет новых санкций в этой сфере). Бахтин указал, что на международном рынке доступно около десяти тысяч танкеров для аренды, это делает меры ЕС «относительно мягкими».

Юшков считает, что новый пакет санкций ЕС может быть подготовкой к более жестким мерам. Он заявил, что в последние время страны Европы тестировали реакцию России на попытки задержания танкеров, в том числе в Балтийском море. По его мнению, санкции против танкера могут стать «удобным формальным основанием» для блокировки его прохода через датские проливы и ограничения экспорта по балтийскому маршруту.