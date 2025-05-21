Минфин выступил за продажу пива на стадионах

Министерство финансов РФ по-прежнему поддерживает идею продажи пива на спортивных стадионах. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов в ходе Петербургского международного юридического форума.

Таким образом Сазанов ответил на вопрос журналистов о том, изменилась ли позиция ведомства насчет продажи пива на стадионах.

"Мы работаем в правительстве, поэтому правительство должно принять соответствующее решение", – приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев поддержал идею возвращения пива на спортивные стадионы. По его словам, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни или спорту, а является "культурой боления".

Дегтярев добавил, что вырученные с продажи пива средства можно направить на развитие спорта в стране, а также содержание стадионов и других спортивных объектов. При этом он отметил, что межведомственная работа по этой теме "идет вяло".