Представители итальянского бизнеса выражают готовность принять участие в оценке последствий антироссийских санкций и в обсуждении возможности смягчения наиболее негативных ограничений. Об этом заявил РБК президент Итало-Российской торговой палаты Венченцо Трани.

По словам Трани, приоритетом является отмена авиационных санкций, которые «нацелены на убийство населения», пользующегося гражданскими авиалиниями.

Трани поддержал такое же предложение главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи. Напомним, что ранее он выступил за ослабление санкционного давления. Эйджи решил адресовать инициативу правительству США.

Трани утверждает, что объем экспорта итальянских товаров в Россию уменьшился в два раза — с 8–9 миллиардов евро до 4 миллиардов евро в год. Это произошло несмотря на то, что ранее были введены пошлины на поставки в США. Трани выразил недовольство политикой бывшего премьер-министра Марио Драги, который ввел санкции, негативно сказавшиеся на энергетическом секторе и возможностях итальянских компаний. Попытка переориентировать экспорт в США с помощью государственной поддержки, по мнению Трани, также не принесла результатов.

Он акцентировал внимание на том, что для создания здоровой экономики необходимо поддерживать дружественные международные отношения, а бизнес должен стать фундаментом для восстановления политических связей.