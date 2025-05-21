Поставки картофеля из Грузии в Россию побили рекорд

Грузия значительно нарастила экспорт картофеля в Россию — в апреле объемы поставок достигли рекордных значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

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Из них следует, что Грузия отправила на российский рынок 16,3 тыс. тонн картофеля на сумму $6,8 млн. Для сравнения: в апреле прошлого года таких поставок вообще не было.

Объемы в денежном выражении выросли в 1,4 раза по сравнению с мартом, а по массе — примерно на треть. Россия остается главным покупателем грузинского картофеля уже третий месяц подряд. С начала года объем поставок из Грузии в РФ составил 42 тыс. тонн, что принесло грузинским поставщикам почти $17 млн. Таким образом, российский рынок стал крупнейшим для этого сегмента в Грузии — на него приходится около двух третей всего картофельного экспорта страны.

Кроме России, грузинский картофель активно закупают Азербайджан (20,2 тыс. тонн) и Армения (3,4 тыс. тонн). В меньших объемах интерес к продукции проявили Казахстан, Туркмения, Молдавия и Узбекистан.