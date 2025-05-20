Западная пресса предсказала ослабление рубля

Укрепление доллара до 100 рублей выгодно экономике России, но власти боятся идти на такой шаг из-за опасений, что девальвация нацвалюты выйдет из-под контроля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в правительстве РФ.

«Сильные мира сего» хотят ослабления рубля с гарантией, что смогут оставить его, когда это потребуется, потому что иначе меры ЦБ РФ по борьбе с инфляцией придется ужесточать. Насколько правы западные финансисты в своих рассуждения о рубле и возможностях российских властей, «МК» выяснил у ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

— Версия Reuters похожа на правду?

— Это, скорее, похоже на вброс из недружественной России страны. Видимо, такие информационные «интервенции» там кому-то нужны, чтобы проверить, насколько можно запугать российскую общественность потенциальным обвалом рубля. Но вряд ли это возможно. Слабый рубль выгоден российским экспортёрам, да и государству тоже, поскольку экспортная нефть при слабом рубле стоит в пересчёте на рубли намного дешевле, чем при дорогом рубле. То есть, если российская нефть Urals продаётся импортёрам, допустим, по $55 за баррель, а доллар бы вырос до 100 рублей, это значит, что при таком обменном курсе «бочка» российской нефти в рублях стоила бы 5500 рублей или на 25% дороже, чем при курсе доллара в 80 рублей. Во втором случае при пересчёте в рубли стоимость барреля российской нефти составила бы только 4400 рублей.

В принципе можно допустить, что государству выгодно ослабление рубля, но оно пока не вмешивается, потому что в России курс рубля не является фиксированным, да и нефтегазовые доходы пока ещё не упали, а импорт, соответственно, не вырос до критического уровня, при которых необходимо ослаблять национальную валюту.

— Наше правительство может по своему желанию?

— Да, государство может ослабить нацвалюту. Но рубль сегодня крепкий именно потому, что власти принимают меры по поддержке рубля. Например, вводя валютные ограничения. Требование к экспортёрам по обязательной продаже валютной выручки, введённое ещё в 2022 году и с тех пор несколько раз продлевавшееся, с высокой вероятностью будет продлено, хотя вопрос о проценте валютной выручки, которую необходимо продавать, видимо, ещё окончательно не согласован. Напомню, что ЦБ РФ также ограничивает гражданам возможность снятия иностранной валюты с валютных вкладов, открытых до 9 марта 2024 года.

— Если правительство может ослабить рубль, то почему оно, по версии Reuters, опасается, что процесс может стать неуправляемым? Нет ли здесь противоречия?

— Правительства и центральные банки могут легко управлять курсом национальной валюты, ослаблять или укреплять его по собственному желанию, но только в том случае, когда обменный курс валюты фиксирован. Если курс плавающий, как в РФ, то даже валютные интервенции в некоторых случаях могут не спасти валюту от обвала, когда рынок валюте не доверяет. Такие случаи уже были. Например, в 2021 году, когда президент Турции Эрдоган официально объявил об отказе правительства от политики сильной национальной валюты, изначально не предполагалось, что турецкая лира в последующие годы станет одной из самых слабых валют развивающихся стран в мире. С ноября 2021 года курс лиры обесценился более чем втрое: тогда за доллар США давали 12,8 лир, а сегодня уже 38,85 лир.

В конце 2023 года правительство Аргентины объявило об «управляемой девальвации» и без того слабой национальной валюты песо, и вот результат: песо за неполных два года подешевел почти наполовину.

Принимая решение о девальвации нацвалюты, особенно если эта валюта, как и экономика страны, сильно зависима от внешних потрясений и не является мировой резервной, правительства часто не принимают во внимание законы рынка и риски. Стоит властям в таких случаях «разрешить» ослабление валюты — для рынка это сигнал бежать в другие валюты, чаще всего, в доллар. Поэтому, учитывая опыт других развивающихся стран, российские власти и ЦБ РФ, видимо, не собираются решать экономические проблемы за счёт слабого рубля, понимая, что реакция рынка может быть обратной. В конце 2023 и 2024 годов, когда рубль падал из-за дефицита валюты в стране, правительство и ЦБ РФ, наоборот, приходили ему на помощь вместо каких-либо мер по дальнейшему ослаблению.

— Что же по-вашему будет происходить с курсом рубля в ближайшие недели?

— Мы ожидаем, что до конца мая доллар может колебаться в рамках 79-83 руб., евро — 89-93 руб., юань — в границах 11-11,5 руб. Это рыночные курсы, но влияние правительства на них есть: Минфин покупает валюту по бюджетному правилу, ЦБ РФ «зеркалирует» операции Минфина, продавая валюту и поддерживая рубль, а в конце месяца рублю традиционно оказывает поддержку ещё и налоговый период, когда экспортёры меняют валюту на рубли, чтобы выплатить налоги. То есть влияние правительства на рубль сегодня имеется, но, скорее, в пользу поддержки рубля, чем в пользу ослабления.