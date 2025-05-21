ЦБ понизил курс доллара на 22 мая

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Банк России опубликовал официальные курсы валют на 22 мая 2025 года.

Курс доллара снова опускается на внебиржевых торгах
© РИА Новости

Курс доллара был понижен до 79,75 рубля, на 21 мая он составлял 80,3 рубля. Курс евро вырос до 91,29 рубля, с 89,96 рубля по состоянию на 21 мая. Курс юаня составил 11,08 рубля. На 21 мая он составлял 11,16 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Согласно данным Банка России, по итогам марта доллар ослаб относительно рубля на 4,6% — высокая волатильность российской валюты была вызвана в том числе геополитической неопределенностью.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в апреле, курс доллара на 2025 год может составить 95,2 рубля за доллар.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.

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