В России подешевели бананы

В последние семь дней отмечено ощутимое снижение стоимости бананов, заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Цены на бананы за неделю сократились на 11,8%, сказал Абрамов «Газете.Ru».

Он добавил, что инфляция за неделю замедлилась, а в годовом выражении также отмечается снижение темпов роста цен.

По данным Абрамова, за год существенно выросли цены на апельсиновый сок J7 (на 58,3%), подсолнечное масло «Олейна» (на 15,3%), сливочное масло «Домик в деревне» (на 30,9%), сельдь «Матиас» (на 16,8%), самый дешевый белый хлеб (на 16,8%), конфеты «Мишка косолапый» (на 15,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (на 10%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (на 8,3%) и черный чай «Акбар» (на 4,6%).

В то же время за год снизились цены на морковь (на 24,2%), детский мармелад «Fruit-Tella» (на 16%), бюджетные куриные тушки (на 4,9%) и яйца «Окские» категории С1 (на 2%).

Ранее в апреле Абрамов сообщал о сокращении стоимости бананов и куриных тушек.