Великобритания ввела санкции против АСВ и СПВБ Биржи

Британия ввела санкции против ряда регистраторов, АСВ и СПВБ Биржи
Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе Минфина Британии.
«В санкционные списки добавлены 82 фигуранта», — говорится в заявлении.
В санкционный список добавлена целая группа депозитариев и регистраторов, среди которых:
- «Р.О.С.Т.»
- «Спецдепозитарий «Инфинитум»
- «ДРАГА»
- «Сургутинвестнефть»
- регистратор «Регион»
- «ВТБ Регистратор»
- «ВТБ Спецдепозитарий»
- РДЦ «Паритет»
- «Новый регистратор»
- «Реестр-РН»
- спецдепозитарий «Гарант»
- «Оборонрегистр»
- «Реком» и другие.
Также санкционный список пополнили «Санкт-Петербургская валютная биржа» (СПВБ), НКО «Петербургский расчетный центр» и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Кроме того, под британскими санкциями теперь находится компания «А7», созданная с участием банка ПСБ.