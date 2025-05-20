Евросоюз (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в своем блоге в социальной сети Х.

— ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров, — следует из сообщения Каллас.

Глава европейской дипломатии также добавила, что новые санкции «уже разрабатываются».

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Европа вновь повторяет свою ошибку, рассчитывая с помощью очередного пакета санкций ослабить Россию.

Также в зарубежных СМИ после этого появилась информация о том, что европейские страны поразились нежеланию Дональда Трампа вводить санкции в отношении России. По мнению мировых лидеров, американский президент не готов оказывать большое давление на Москву.

ЕК намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая

Помимо этого, стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве меры против России, если она не согласится на предложенное Западом 30-дневное перемирие с Киевом.