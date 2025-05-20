Эксперт высказался о полном отказе России от доллара

О полном отказе России от доллара не может быть и речи из-за ряда объективных факторов. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.

Как уточнил собеседник, доля транзакций в «токсичных» валютах по-прежнему остается крупной. Однако, по его словам, она постепенно снижается.

«Утопично считать, что мы когда-то это (откажемся от доллара. — прим. ред.) сделаем. Потому что мир все-таки большой и, безусловно, доля расчетов в токсичных валютах — долларах и евро — значительная. Но есть факторы, которые влияют на этот процесс», — отметил Леер.

По его словам, увеличение импортных пошлин для государств «глобального юга» — это дополнительный фактор, который побуждает их переходить на национальные валюты. В результате наблюдается тенденция к уменьшению использования доллара и евро в международных расчетах. Однако эти валюты еще долго будут сохранять свои позиции, хотя и с отрицательной динамикой, подчеркнул специалист.

Россия пока не может полностью отказаться от доллара

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные государства подрывают к себе доверие, когда не позволяют другим странам использовать американскую валюту. Многие отказываются от нее именно из-за этого, отметила она.