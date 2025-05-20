ЕС отменит экономические санкции против Сирии
Министры иностранных дел государств Евросоюза отменят экономические ограничения в отношении Сирии.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Мы намерены... отменить экономические санкции против Сирии», - указала дипломат.
Решение примут сегодня на встрече глав МИД и минобороны ЕС.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что его ведомство готовится к ослаблению санкций в отношении Сирии, пишет RT.