Цифровой рубль начнут использовать в федеральном бюджете

С октября 2025 года цифровой рубль будет применяться в расчетах федерального бюджета по ограниченному кругу операций. Об этом говорится в законопроекте Минфина с поправками в Бюджетный кодекс, с которым ознакомился РБК.

Издание напомнило, что документ был внесен в правительство в апреле. По словам собеседника РБК из аппарата кабмина, 19 мая законопроект получил одобрение правкомиссии по законопроектной деятельности. Из документа следует, что полноценное применение цифрового рубля в бюджетных доходах и расходах планируется с 1 января 2026 года.

Законопроект Минфина предусматривает открытие отдельного счета цифрового рубля в Федеральном казначействе. Госведомства и учреждения смогут проводить с его помощью расчеты: как по поступлениям (перевод с пользовательских счетов на счет Казначейства), так и по расходам (перевод с казначейского счета на счета пользователей платформы цифрового рубля).

Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев подтвердил, что внедрение цифрового рубля будет возможно уже в этом году, но в ограниченном формате. Конкретные направления расходов станут известны после согласования между правительством и Банком России, пояснил эксперт.

Ранее Frank Media сообщало , что, по оценкам участников банковского рынка, полноценный запуск цифрового рубля может начаться не раньше середины 2026 года.