ЕС начал подготовку нового пакета санкций против России

ЕС намерен разработать очередной пакет ограничительных мер против России сразу после утверждения предыдущего, чтобы Москва «захотела мира», заявила глава евродипломатии ЕС Кая Каллас.

По словам Каллас, на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза планируется одобрить 17 по счету санкционный пакет против России. передает ТАСС.

Каллас отметила, что работа над новым, 18 пакетом начнется сразу после утверждения предыдущего. Она пояснила, что цель новых ограничительных мер – «чтобы Россия захотела мира».

Кроме того, Каллас сослалась на «закрытый доклад европейской разведки», в котором сообщается, что введенные ранее санкции якобы дают эффект.

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