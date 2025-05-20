Эксперт предупредил о поворотной неделе для рубля

Сейчас все факторы складываются в поддержку сильного рубля, но российская валюта очень восприимчива к геополитическим факторам, поэтому любая неделя может стать для нее поворотной, заявил РИА Новости руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Если ничего не изменится, до конца недели ориентирами для рубля будут выступать диапазоны 77,5–84 рубля за доллар, 87,5–94 рубля за евро и 10,9–11,5 рубля за юань, поделился эксперт.

«Однако сейчас рубль весьма восприимчив к геополитическим новостям. С этой точки зрения любая неделя может стать для него поворотной, вне зависимости от тех или иных фундаментальных факторов», — отметил Шнейдерман.

Возможные договоренности между лидерами России и США могут оказать весомый позитивный эффект на рубль и российский финансовый рынок, считает он. И, напротив, отсутствие прогресса в переговорах и усиление санкций Запада могут придать рублю негативный импульс.

Ранее независимый эксперт Андрей Бархота выразил уверенность, что летом государство может прибегнуть к экстраординарным мерам, чтобы ослабить национальную валюту. Согласно его прогнозу, курс рубля летом 2025 года будет находиться в диапазоне 85–95 рублей за доллар вне зависимости от рыночной конъюнктуры и геополитической ситуации.

Что произойдет с курсом рубля после переговоров в Стамбуле

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 мая 2025 года, составляет 80,4137 рубля, официальный курс евро — 90,5098 рубля.