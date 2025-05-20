В России рассказали о планах по сотрудничеству с США в Арктике

Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать в Арктике в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов.

Об этом в интервью РБК рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, Арктика является крупнейшей в мире не введенной в разработку «кладовой ценных энергетических ресурсов», а Россия и США — ведущие игроки энергетического рынка, поэтому потенциал для совместных проектов есть.

При этом Чекунков отметил, что при возобновлении сотрудничества следует держать в уме конкуренцию и не повторять ошибок прошлого. Речь идет о том, чтобы Москва получала от Запада технологии, но сохраняла контроль над активами и не отдавала часть продукции.

Каким образом Москва планирует добиться таких отношений с США, министр не уточнил. Названия конкретных проектов в интервью также не прозвучали, но в списке направлений он указал газохимию, переработку газа в химические элементы (метанол, карбамид, полимеры).

В то же время Чекунков назвал привлекательным пример Китая, который за счет дешевой рабочей силы смог скопировать немецкие технологии в области автомобилестроения, а теперь Германия испытывает проблемы с собственным производством. По мнению главы Минвостокразвития, по такому же пути России следует идти в отношениях США.

Ранее Чекунков призвал развивать Дальний Восток не за счет бизнеса, так и не прижившегося в регионе, а с помощью патриотических служителей и созидателей, которых будет мотивировать в работе не прибыль, а гордость. Он подчеркнул, что следует вернуть исторически сложившуюся практику «службы царю, отечеству, службы в церкви» и выразил уверенность, что большинство чиновников в России, в отличие от предпринимателей, искренне мотивированы решать проблемы людей.