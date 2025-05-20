Индия собралась заключить торговое соглашение с США в три этапа

Власти Индии намерены заключить с США торговое соглашение в три этапа, передает Bloomberg.

Первый этап предполагает временное соглашение, охватывающее доступ на рынок промышленных товаров, отдельных сельскохозяйственных продуктов и снижение нетарифных барьеров. Дели рассчитывает завершить этот этап до июля, до вступления в силу новых тарифов США, отмечает ТАСС.

Переговоры еще продолжаются, и пока неизвестно, согласна ли администрация Дональда Трампа с таким трехэтапным процессом. Министр торговли Индии Пиюш Гоял сообщил в X, что провел «хорошие переговоры» с министром торговли США Говардом Латником по поводу первого транша сделки.

Второй этап сделки может быть согласован осенью в ходе визита Дональда Трампа в Индию на саммит лидеров QUAD. На этом этапе стороны рассчитывают заключить более широкие и подробные договоренности.

Финальным третьим этапом станет всеобъемлющее соглашение, которое может быть одобрено только после согласования в Конгрессе США и, возможно, заключено в следующем году.

Стороны договорились о начале переговоров еще в феврале, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон. Целью соглашения является увеличение двусторонней торговли до 500 млрд долларов к 2030 году. С апреля в отношении Индии действует тариф в размере 26% на американские товары, который может быть снижен в случае успеха переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия заявила о готовности полностью отменить пошлины для американских товаров в рамках нового торгового соглашения на переговорах в Дохе.

Дональд Трамп ранее выразил недовольство планами Apple собирать значительную часть своих устройств в Индии и призвал компанию увеличить производство на территории США.