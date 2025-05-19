Европейские лидеры поражены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ

Лидеры европейских стран, которые провели разговор с президентом США Дональдом Трампом после его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, оказались удивлены нежеланием Вашингтона вводить новые санкции против Москвы. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По ее информации, европейские лидеры были поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Как отметило издание, из слов американского президента следовало, что он "не готов оказать большее давление" на РФ.

После этого у Трампа состоялся телефонный разговор с лидерами стран Евросоюза и Владимиром Зеленским. В нем приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.