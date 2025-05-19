Индекс Мосбиржи отреагировал на звонок Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи отреагировал небольшим падением на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

В 19:42 по московскому времени, до первых итогов переговоров Путина и Трампа, индекс Мосбиржи находился на уровне 2888,18 пункта. После того, как в СМИ стали появляться заявления двух лидеров, показатель начал расти и пересек отметку в 2900 пунктов. При этом практически сразу индекс Мосбиржи упал и на 19:48 по московскому времени находился на уровне 2864,46 пункта.

Однако в последующие за этим минуты большая часть падения была отыграна. В настоящее время индекс Мосбиржи торгуется вблизи отметки в 2880 пунктов.

Напомним, что разговор Трампа с Путиным состоялся сегодня, 19 мая. Он продлился более двух часов. По итогам разговора оба лидера сделали заявления, в которых положительно оценили прошедшую беседу. Также Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня, а Путин сообщил о готовности приступить вместе с Украиной к работе над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.