Присвоение суверенного рейтинга России: экономист объяснил его значение для страны

Алиса Селезнёва

Присвоение России суверенного рейтинга китайским агентством China Chengxin International Credit Rating (CCXI) отражает экономическую и финансовую стабильность страны и фактически является признанием того, удалось ей устоять под санкциями. Об этом заявил Life.ru аналитик Александр Разуваев.

Присвоение суверенного рейтинга России: экономист объяснил его значение для страны
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Напомним, что ранее китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) улучшило суверенный кредитный рейтинг России с BBB-g до BBB+g. Это стало первой подобной оценкой за границей после начала военной операции на Украине.

По словам Александра Разуваева, рейтинг отражает умеренную экономическую и финансовую стабильность страны, а также указывает на средний уровень риска неисполнения обязательств. При этом учтено то, что у РФ низкий уровень долга по отношению к ВВП.

«Если страна попадает в инвестиционный сегмент, значит, консервативные инвесторы, пенсионные фонды могут покупать наши акции. Я думаю, что американцы тоже скоро восстановят на этом уровне наши рейтинги вместе со снятием санкций и вместе с разморозкой наших резервов», - заявил экономист.

При этом, по его мнению, ожидать аналогичных действий от Европы не стоит.

«Фактически это признание еще и того, что Россия устояла под санкциями. У нас в целом все нормально, несмотря на давление и удары, которые мы получили», - заметил Александр Разуваев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен.

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