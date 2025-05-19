Присвоение суверенного рейтинга России: экономист объяснил его значение для страны

Присвоение России суверенного рейтинга китайским агентством China Chengxin International Credit Rating (CCXI) отражает экономическую и финансовую стабильность страны и фактически является признанием того, удалось ей устоять под санкциями. Об этом заявил Life.ru аналитик Александр Разуваев.

Напомним, что ранее китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) улучшило суверенный кредитный рейтинг России с BBB-g до BBB+g. Это стало первой подобной оценкой за границей после начала военной операции на Украине.

По словам Александра Разуваева, рейтинг отражает умеренную экономическую и финансовую стабильность страны, а также указывает на средний уровень риска неисполнения обязательств. При этом учтено то, что у РФ низкий уровень долга по отношению к ВВП.

«Если страна попадает в инвестиционный сегмент, значит, консервативные инвесторы, пенсионные фонды могут покупать наши акции. Я думаю, что американцы тоже скоро восстановят на этом уровне наши рейтинги вместе со снятием санкций и вместе с разморозкой наших резервов», - заявил экономист.

При этом, по его мнению, ожидать аналогичных действий от Европы не стоит.

«Фактически это признание еще и того, что Россия устояла под санкциями. У нас в целом все нормально, несмотря на давление и удары, которые мы получили», - заметил Александр Разуваев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен.