СМИ сообщили об увеличении затрат ЕС на газовые резервы

В 2025 году государства-члены Европейского союза столкнутся с необходимостью увеличить расходы для обеспечения достаточного уровня запасов газа в хранилищах после суровой зимы. Об этом пишет Financial Times.

Как уточняется, ЕС потратит как минимум на 10 млрд евро больше, чем в прошлом году. В материале подчеркивается, что первый за четыре года холодный сезон повлек за собой значительное истощение резервов. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Европейский союз принял решение заполнять газовые хранилища на 90% каждое лето, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение в зимний период.

По словам аналитика Ано Куханатана, «в Европе наступила первая настоящая зима после начала конфликта на Украине». Он отметил, что из-за слабого ветра производство энергии из возобновляемых источников снизилось, что, в свою очередь, вызвало увеличение потребления газа.

По мнению специалистов, чтобы заполнить хранилища на 90%, понадобится около 26 миллиардов евро. В 2024 году на заполнение хранилищ до уровня 99% было израсходовано 16 миллиардов евро.

По мнению Кухатана, газовые трейдеры не торопятся заполнять хранилища, так как они ожидают дальнейшего снижения цен на газ. Аналитик прогнозирует, что попытки заполнить хранилища в конце лета могут привести к повышению стоимости топлива.