Ценам на природный газ предрекли рост

Экспорт природного газа из США значительно увеличится в течение следующих 18 месяцев, что поможет ценам на газ вырасти к следующему году, согласно UBS.

По состоянию на 12:55 по московскому времени цены на природный газ упали на 2,6% до 3,249 доллара за миллион британских тепловых единиц, или MMBtu, что на более чем 10% ниже с начала года.

В своем последнем отчете о краткосрочном энергетическом прогнозе (STEO) Управление энергетической информации (EIA) оценило, что валовой экспорт природного газа из США достиг 23,9 миллиарда кубических футов в день (bcf/d) в апреле - 9,4 bcf/d по трубопроводу и 14,5 bcf/d в виде сжиженного природного газа (СПГ).

EIA прогнозирует, что валовой экспорт по трубопроводу достигнет 11 bcf/d к концу 2026 года, а экспорт СПГ достигнет почти 18 bcf/d, что означает увеличение валового экспорта на 5 bcf/d по сравнению с апрелем.

Два новых экспортных терминала СПГ — Plaquemines LNG Phase 2 и Golden Pass LNG — являются движущей силой прогнозируемого увеличения экспорта СПГ, отметили аналитики UBS в записке от 19 мая.

Ожидается, что Plaquemines LNG Phase 2 начнет экспорт во второй половине 2025 года, а Golden Pass LNG — в конце 2025/начале 2026 года.

"Начало работы этих объектов определит, насколько быстро рынок природного газа станет более напряженным", — заявили в UBS. "Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что в течение следующих 12 месяцев потребуется более высокая цена, чтобы обеспечить рост предложения, необходимый для размещения более высокого экспорта природного газа из США".

UBS повысил все свои прогнозы, но по сравнению с текущей кривой фьючерсов их целевые показатели относительно нейтральны в этом году.