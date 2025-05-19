Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России

Еврокомиссия (ЕК) незначительно ухудшила прогноз по росту российской экономики в 2025 году с 1,8% до 1,7%, а также с 1,6% до 1,2% в 2026 году, следует из весеннего экономического прогноза ЕК.

"В целом, рост ВВП России, по нашим прогнозам, замедлится с 4,3% в 2024 году до 1,7% в 2025 году и далее до 1,2% в 2026 году", - отмечается в документе.

Также ЕК ожидает, что инфляция в России будет постепенно снижаться в течение 2025 года и в среднем составит 9,5%.