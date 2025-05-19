Почему Китай смотрит на Россию как на лакомый кусочек: мнение эксперта

Доктор экономических наук Валентин Катасонов прокомментировал присвоение России суверенного кредитного рейтинга. По словам эксперта, в данном случае инициаторы рассчитывают на то, что Россия снимет барьеры, передает «Царьград».

Напомним, что ранее китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) решило повысить суверенный кредитный рейтинг России с BBB-g до BBB+g. Это стало первой подобной оценкой за границей после начала военной операции на Украине.

Катасонов отметил, что эти рейтинги «придумали хозяева денег, которые с помощью рейтингов управляют международными потоками капитала».

«Когда началась Специальная Военная операция, и появились антироссийские санкции, все эти рейтинги исчезли. Появление такого рейтинга означает, что, видимо, рассчитывают на то, что Россия снимет (или ей снимут) барьеры, и опять ее будут, грубо говоря, эксплуатировать всякие иностранные инвесторы», — заявил эксперт.

Он выразил удивление по поводу того, что это инициатива Китая, а не США. Специалист отметил, что китайская сторона тоже смотрит на Россию «как на некий такой вкусный объект, который надо осваивать».