Торговая война Трампа отпугнула иностранных инвесторов

Введение главой США Дональдом Трампом тарифов не способствовало привлечению иностранных инвестиций в том объеме, который он ожидал. Об этом сообщает Politico.

Наоборот, представители органов власти, отвечающих за экономическое развитие, и законодатели из нескольких штатов считают, что нестабильность, связанная с периодическими вспышками и затуханиями торговых конфликтов с участием США, отпугивает многие зарубежные компании от инвестиций в экономику страны, отмечается в публикации.

В одном из источников информации экономическую ситуацию в США сравнили с вождением автомобиля в условиях ограниченной видимости. Кроме того, многие компании вынуждены повышать цены в связи с введением тарифов. Предприятия по всей стране выражают озабоченность в связи с торговой войной, которую ведет Белый дом, пишут авторы.

В ходе встречи с представителями Китая, которая состоялась 11 мая, президент США заявил о начале новой эры в отношениях между двумя странами. Эта встреча прошла в атмосфере дружелюбия и результативности. Трамп высоко оценил итоги переговоров с Китаем, назвав их «очень хорошими». Он выразил надежду на то, что заключенные соглашения принесут пользу обеим странам.