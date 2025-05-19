Экономисты о будущем регионов: как новая стратегия повлияет на миграцию населения?

Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН представил доклад, в котором высказался о нынешних подходах по пространственному развитию России до 2030 года, утвержденных в конце 2024 года. Об этом сообщает «Независимая газета».

В соответствующей стратегии власти пообещали поддержку более чем 2 тыс. опорных пунктов. Официальное ее утверждение привело к усилению разногласий относительно направлений развития государства и их целесообразности.

Как отмечается, Правительство РФ осознает, что к 2030 году не удастся остановить миграцию населения в крупные города. Ключевым показателем стратегии является доля постоянного населения в опорных населенных пунктах вне городских агломераций. В настоящее время она составляет 26,7% от общей численности населения страны. К 2030 году этот показатель может снизиться до 25,6% в инерционном сценарии или до 26,1% в идеальном целевом сценарии. Это означает, что в ближайшие пять лет примерно 1,5 миллиона человек покинут стратегически важные для России населенные пункты и переедут в крупные города. В лучшем случае новая правительственная стратегия позволит восстановить численность населения опорных пунктов к 2036 году.

По словам источника ИНП РАН, чтобы остановить отток людей в мегаполисы, необходимо улучшить условия жизни и расширить возможности для трудоустройства в небольших населенных пунктах до уровня крупных городов. Однако это требование часто сталкивается с интересами влиятельных групп, отмечает собеседник издания.

«Политика в области жилищного строительства должна исходить из необходимости обеспечения приемлемых стандартов для проживания населения по всей территории страны при условии роста качества и эффективности строительных работ. Механизмы стимулирования спроса на жилье должны быть ориентированы на развитие приоритетных территорий», – подчеркивают в ИНП РАН.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал одной из первоочередных задач сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди субъектов России.