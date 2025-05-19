Россия получила первый с начала СВО суверенный рейтинг

Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России до BBB+g со стабильным прогнозом. Это первая оценка, выданная иностранным агентством, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, пишут "Ведомости" со ссылкой на CCXI.

Как сообщает издание, такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная оценка выше той, которая была до СВО, - BBB-g. После событий 2022 г. CCXI сначала понизило рейтинг России до BBg, а летом 2022 г. и вовсе отозвало его, отмечает газета.

В обосновании рейтинга в CCXI указали, что российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются. Кроме того, агентство указало на осмотрительную финансовую и денежно-кредитную политику властей России, достаточные международные резервы и фонд национального благосостояния, которые оказывают сильную поддержку стране в обслуживании внешнего долга.

В CCXI также отметили, что Россия выполняет обязательства по государственному долгу в срок и в полном объеме, а сам долг находится на очень низком уровне. Агентство указало, что расширение военно-промышленного комплекса России с начала СВО снизило энергетическую зависимость страны и может позволить стране постепенно восстановить гражданское развитие экономики на основе этих цепочек поставок. Тем не менее в CCXI выразили опасение по поводу риска дисбаланса спроса и предложения в России на фоне высоких государственных расходов, дефицита рабочей силы и усиливающегося давления высокой инфляции.

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Как пишут "Ведомости", CCXI выделило несколько факторов, способных в будущем повысить рейтинг России, среди которых ослабление санкций, снижение геополитических рисков и более оптимистичные прогнозы экономического роста, чем ожидается сейчас. В то же время ухудшение экономических перспектив из-за новой эскалации конфликта на Украине, истощение фонда национального благосостояния, значительные изменения в системе обслуживания долга или потеря контроля над управлением долгом, что может привести к фактическому дефолту, могут заставить CCXI рассмотреть возможность снижения рейтинга.