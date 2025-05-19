В России собрались отложить обновление электростанций

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Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала перенос 14 проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 гигаватта без штрафов для владельцев. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет «Коммерсантъ».

В России собрались отложить обновление электростанций
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Большей частью сроки сдвигаются вправо на два-три года. Основной причиной такого решения стала нехватка оборудования — заказать импортное из-за санкций невозможно, а отечественные предприятия либо задерживают поставки, либо не производят необходимые турбины.

Источник на рынке утверждает, что решения правительственной комиссии по конкретным проектам внесут в соответствующие распоряжения. Помимо сроков задержек, прорабатывается приоритетность поставок на проекты в зависимости от предполагаемого роста потребления.

В «Сообществе потребителей энергии» не согласились с таким решением, подчеркнув, что поставщики энергии должны принять риски, заранее заложенные в контрактах, на себя, а не перемещать возникающие проблемы с модернизацией в платежи за электроэнергию для бизнеса и населения.

Сергей Роженко из Kept предположил, что цены действительно поднимутся из-за нарастающего дефицита электроэнергии. Модернизация предполагалась в условиях вывода из эксплуатации устаревших блоков, а ее задержка приведет к необходимости либо поддерживать на них выработку, либо увеличивать поставки из других регионов, что повышает риски аварий.

По его мнению, сдвиг сроков запуска крупных газовых ГРЭС усилит дефицит в Поволжье, на Урале и в центральной части России, однако его величина будет зависеть от продолжения эксплуатации старых блоков.

В сентябре глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что российская энергетика исчерпала резервы, остававшиеся после распада СССР. Основной причиной такого положения дел чиновник назвал недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии.

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Сергей Цивилев
Коммерсант