В России собрались отложить обновление электростанций

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала перенос 14 проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 гигаватта без штрафов для владельцев. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет «Коммерсантъ».

Большей частью сроки сдвигаются вправо на два-три года. Основной причиной такого решения стала нехватка оборудования — заказать импортное из-за санкций невозможно, а отечественные предприятия либо задерживают поставки, либо не производят необходимые турбины.

Источник на рынке утверждает, что решения правительственной комиссии по конкретным проектам внесут в соответствующие распоряжения. Помимо сроков задержек, прорабатывается приоритетность поставок на проекты в зависимости от предполагаемого роста потребления.

В «Сообществе потребителей энергии» не согласились с таким решением, подчеркнув, что поставщики энергии должны принять риски, заранее заложенные в контрактах, на себя, а не перемещать возникающие проблемы с модернизацией в платежи за электроэнергию для бизнеса и населения.

Сергей Роженко из Kept предположил, что цены действительно поднимутся из-за нарастающего дефицита электроэнергии. Модернизация предполагалась в условиях вывода из эксплуатации устаревших блоков, а ее задержка приведет к необходимости либо поддерживать на них выработку, либо увеличивать поставки из других регионов, что повышает риски аварий.

По его мнению, сдвиг сроков запуска крупных газовых ГРЭС усилит дефицит в Поволжье, на Урале и в центральной части России, однако его величина будет зависеть от продолжения эксплуатации старых блоков.

В сентябре глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что российская энергетика исчерпала резервы, остававшиеся после распада СССР. Основной причиной такого положения дел чиновник назвал недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии.