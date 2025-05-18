В Сирии заявили, что продолжают печатать свою валюту в России

Печать национальной валюты Сирии осуществляется российской компанией, с которой ранее был заключен контракт. Об этом сообщил Центральный банк Сирии, уточнив, что решения об изменении банкнот сирийского фунта пока не принято.

Согласно заявлению ЦБ, которое приводит газета Al Watan, "в рамках планов банка по обеспечению потребностей рынка в национальной валюте печать банкнот осуществляется российской компанией, с которой ранее был заключен контракт, в соответствии с утвержденными стандартами и официальными соглашениями".

"Что касается публикаций относительно изменения национальной валюты или введения новой эмиссии, мы подтверждаем, что этот вопрос все еще изучается Центральным банком Сирии и подлежит тщательной оценке, включая экономические и технические аспекты", - подчеркивается в тексте.

Ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Сирия планирует печатать новые купюры - без изображения бывшего президента страны Башара Асада - в ОАЭ и Германии вместо России.