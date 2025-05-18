В правительстве РФ назвали условие для возвращения западных брендов

Возвращение западных компаний в РФ возможно, если потребуется повысить конкуренцию на отечественном рынке. Об этом в интервью телеканалу «Россия» сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Мантуров подчеркнул, что российские производители прочно заняли оставленные западными компаниями ниши. Возвращение иностранных производителей возможно при определенных условиях.

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — сказал Мантуров.

На этой неделе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил установить чёткие условия для возвращения иностранных компаний на отечественный рынок.