Силуанов раскрыл причину смеха на совещании с Путиным

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал эпизод со своим продолжительным смехом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире телеканала «Россия» министр сказал, что стремится всегда быть в хорошем настроении.

На совещании Путину задали вопрос о возможности снижения налогов, глава государства попросил Силуанова ответить. При этом президент заметил, что министр улыбается, а значит, «это хороший признак, сейчас согласится».

«Ну не совсем», — с улыбкой ответил Силуанов и засмеялся.

Смехом ответили и представители бизнеса, которые находились в зале и наблюдали за диалогом. Путин также улыбнулся и шутливо махнул рукой, давая понять, что ждал другого ответа.

Комментируя этот эпизод, Силуанов сказал, что всегда стремится поддерживать позитивный настрой.

«Совещание такое позитивное, встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение», — сказал министр.

По его словам в министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, и «поэтому не всегда приходится улыбаться». Но в данной ситуации «вопросы, которые поднимаются, можно было решить».