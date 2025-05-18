Эксперт оценил возможность принятия плана ЕК по отказу от энергоносителей из РФ

Европейский союз (ЕС) не примет план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года. Об этом заявил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg Оливер Хортай в эфире радиостанции Kossuth.

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Аналитик уточнил, что ЕС не примет инициативу ЕК из-за серьезных экономических и социальных последствий. По словам эксперта, европейские страны не смогут согласиться с подобным развитием событий.

«Промышленное производство в Европе просело из-за того, что компании там вынуждены платить за газ в четыре-пять раз больше, чем их конкуренты в Америке. Если предложения Еврокомиссии будут приняты, то это приведет к очередному серьезному росту цен на энергоносители», — сказал Хортай.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в ЕС полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.