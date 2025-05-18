В России средний чек в супермаркетах в I квартале вырос на 4,28%

Средний чек в российских супермаркетах за первый квартал 2025 года увеличился на 4,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 804 рубля (в 2024 году - 771 рубль), показало исследование банка "Русский стандарт" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, россияне предпочитают совершать покупки офлайн: операций по картам банка в супермаркетах было больше в 30 раз, чем в онлайн-магазинах. В среднем в первом квартале 2025 года на одного человека в месяц в супермаркетах приходилось 12 офлайн-покупок, а в онлайне - 4,2, тогда как в 2024 году на одного клиента отмечено 12,2 покупки в офлайне и 3,5 - в онлайне.

Средний чек в онлайне в первом квартале текущего года вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 10,9% и составил 2 004 рубля (в 2024 году - 1 807 рублей). Средняя сумма покупки в офлайне выросла на 3,94%, до 764 рублей (в 2024 году - 735 рублей).

По данным исследования, мужчины на 16% чаще, чем женщины, совершают как онлайн, так и офлайн-покупки в супермаркетах. "Мужской" средний чек по карте банка выше на 6,57% (828 рублей), чем "женский" (777 рублей). Самые высокие средние чеки в супермаркетах были у россиян старше 50 лет (842 рубля), на втором месте - клиенты 41-50 лет (835 рублей), на третьем - россияне 31-40 лет (761 рубль ).

В рамках исследования проанализированы количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории "супермаркеты" по картам банка "Русский стандарт" за первый квартал 2025 и 2024 годов.