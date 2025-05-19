В Госдуме отреагировали на законопроект США о санкциях против России

Россия хочет устранить первопричины украинского конфликта и заключить прочный мир без возможных лазеек в соглашении, поэтому давить на Россию санкциями бесполезно, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Так он прокомментировал информацию о возможной поддержке президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях против России, если не будет прогресса в мирных переговорах.

«Хочу сказать, что давить и шантажировать Россию сегодня бесполезно. Россия отстаивает интересы мира, и в первую очередь для нас самое главное, чтобы те причины, которые привели к этому, все-таки не повторялись», — сказал Чепа.

Он также подчеркнул важность того, чтобы в подписанном соглашении не должно быть лазеек для каких-то провокаций и продолжения конфликта.

Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

По его мнению, президент США Дональд Трамп всячески давит на Украину и пытается воздействовать на Россию, чтобы как можно быстрее было заключено какое-то соглашение. Он обратил внимание на то, что результаты у переговоров России и Украины уже есть, например, предстоящий обмен пленными в формате «1000 на 1000».

«Мы понимаем, что это плохо, понимаем, что они [санкции] не улучшают нашу жизнь, не улучшают наше экономического положение, но не надо нас пугать санкциями»

Ранее Bloomberg сообщало, что президент Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Агентство отмечает, что в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп может проинформировать его о том, что не сможет помешать одобрению этой инициативы при отсутствии прогресса в мирных переговорах.

По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телефонный разговор президентов России и США состоится в 17:00 по московскому времени. Ожидается, что Трамп планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю. Песков уточнял, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.