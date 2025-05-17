Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море газового месторождения

В Чёрном море было обнаружено газовое месторождение с запасами в 75 миллиардов кубометров. Об этом в ходе своего выступления в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, запасы газа на месторождении Гёктепе-3 были обнаружены «после 49 дней бурения и тестов».

«Стоимость запасов оценивается в 30 млрд долларов», - заключил турецкий лидер.

Турция собралась поставлять газ в Сирию

Ранее Еврокомиссия представила план поэтапного и согласованного отказа от российских газа, нефти и атомного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».