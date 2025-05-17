Россия увеличила импорт косметики из Южной Кореи

Россия увеличила ввоз косметики из Южной Кореи до рекордных $35,8 млн в апреле 2025 года, следует из данных южнокорейской статслужбы.

Как отмечает РИА Новости, импорт вырос приблизительно на четверть как в годовом, так и в месячном выражениях.

По данным статистической службы, российские компании в большей степени ввозили средства для ухода за кожей — на $33,3 млн.

Средств для макияжа глаз было импортировано на $1,2 млн, а губ — $982 тыс.

В начале мая выяснилось, что США вновь стали экспортировать в Россию косметические средства.