Назван основной европейский покупатель газа у РФ в марте

В марте основным европейским покупателем газа у России стала Франция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно информации агентства, в начале весны Франция увеличила закупки российского газа на четверть за месяц. В марте Париж приобрел у РФ топливо почти на 465 миллионов евро.

Таким образом Франция стала основным покупателем российского газа в марте. На втором месте находится Венгрия, чей импорт за месяц составил 248 миллионов евро. Также в тройку лидеров вошла Испания (141 миллион евро).

Известно, что закупки газа у РФ в марте увеличили и Нидерланды — на 16% до 131 миллиона евро. При этом Бельгия наоборот сократила импорт российского газа — на 58% до 92 миллионов евро, Греция — на 70% до 67 миллионов евро. Италия впервые с 2008 года не сообщила о прямых закупках газа у РФ.